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Elazığ'da Jandarma Dedektifleri 5 Hırsızlık Olayını Aydınlattı

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Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı JASAT, Ağustos ayı içerisinde meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma yaptı. Çalışmalarda Yazıkonak ve Akçakiraz beldeleri ile Gözebaşı Mahallesi'nde meydana gelen toplam 5 hırsızlık olayı aydınlatıldı.

Elazığ'da Jandarma Dedektifleri ( Jasat ) kent genelinde meydana gelen 5 hırsızlık olayını aydınlattı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı JASAT, Ağustos ayı içerisinde meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma yaptı. Çalışmalarda Yazıkonak ve Akçakiraz beldeleri ile Gözebaşı Mahallesi'nde meydana gelen toplam 5 hırsızlık olayı aydınlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Akçakiraz Yazıkonak Jandarma JASAT Güvenlik Hırsızlık 3.Sayfa Güncel Haberler

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