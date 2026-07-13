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Evinin balkonundan atlamak isteyen şahsı, polisler ikna etti

Evinin balkonundan atlamak isteyen şahsı, polisler ikna etti
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Elazığ'da bir kişi evinin balkonundan atlamak istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı ikna ederek aşağı indirdi. İtfaiye ve UMKE ekipleri de tedbir amaçlı bölgede hazır bulundu.

Elazığ'da evinin balkonundan atlamak isteyen şahıs, polis ekipleri tarafından ikna edilerek aşağı indirildi.

Olay, gece saatlerinde İzzetpaşa Mahallesi 9005 Sokak'ta meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen şahıs, evinin balkonuna çıkarak atlamak istedi. Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine UMKE, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, balkonun bulunduğu kısma atlama yatağı kurarak tedbir aldı. İntihar girişimde bulunan şahsı polis ekipleri ikna ederek aşağı indirdi. Şahıs ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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