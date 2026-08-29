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Elazığ'da mühendis 3 metreden düşerek yaralandı

Elazığ'da mühendis 3 metreden düşerek yaralandı
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Elazığ’da yapımı devam eden inşaatı kontrol etmeye giden mühendis, 3 metrelik yükseklikten aşağı düşerek yaralandı.

Elazığ'da yapımı devam eden inşaatı kontrol etmeye giden mühendis, 3 metrelik yükseklikten aşağı düşerek yaralandı.

Olay, Sarayatik Mahallesi'nde yapımı devam eden inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen yapı kontrol mühendisi, inşaatı kontrol etmeye geldi. Kontroller esnasında ayağı kayan mühendis, 3 metrelik yükseklikten aşağı düştü. Durumu fark eden çalışanlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralı mühendisin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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