Elazığ'da İnşaat Iskelesi Çöktü, 2 İşçi Yaralandı
Elazığ'da inşaat halindeki bir binanın dış cephesine kurulan iskele bilinmeyen bir nedenle çökerek 2 işçinin yaralanmasına neden oldu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Elazığ'da inşaat halindeki bir binanın dış cephesine kurulan iskelenin çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı.

Olay, merkez Ataşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat halindeki bir binanın dış cephesine kurulan iskele henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. İskele üzerinde çalışan 2 işçi çökme sonucunda yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
