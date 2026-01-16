Haberler

Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı

Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı
Güncelleme:
Elazığ-Diyarbakır karayolunda, İl Özel İdaresi ekipleri hayvana çarpmamak için manevra yaparken demir bariyerlere çarptı. Kazada 4 kişi hafif yaralandı.

Elazığ'da İl Özel İdaresi ekipleri, göreve giderken kaza yaptı. Kazada araçta bulunan 4 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Elazığ- Diyarbakır karayolu Kuyulu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, göreve giden İl Özel İdaresi ekipleri, yola fırlayan hayvana çarpmamak için direksiyonu kırınca demir bariyerlere çarptı. Kazada araçta bulunan 4 kişi hafif yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
2 çocuğunu öldürüp canına kıyan baba tanıdık çıktı
Aldığı maaş olay oldu
Öğretmene silahla saldıran velinin ilk sözleri çıldırttı
Galatasaray taraftarını kahreden haber
2 çocuğunu öldürüp canına kıyan baba tanıdık çıktı
Sevcan Orhan'a başkan sevgilisiyle gittiği tatil soruldu! Bomba itiraf
"Yan baktın" kavgası kanlı bitti! Hayatının baharındaki genç öldü