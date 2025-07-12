Elazığ'da İki Otomobil Çarpıştı, Maddi Hasar Oluştu

Elazığ'da İki Otomobil Çarpıştı, Maddi Hasar Oluştu
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Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada maddi hasar oluşurken, yaralanan olmadı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kaza da maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Kovancılar ilçesi Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki iki otomobil çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza da herhangi bir yaralanma olmazken maddi hasar meydana geldi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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