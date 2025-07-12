Elazığ'da İki Otomobil Çarpıştı, Maddi Hasar Oluştu

Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kaza da maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Kovancılar ilçesi Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki iki otomobil çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza da herhangi bir yaralanma olmazken maddi hasar meydana geldi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ