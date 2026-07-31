Elazığ’da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Bingöl karayolu Şenova köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve Kovancılar itfaiyesi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekipler, kaza yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı