Elazığ'da trafik kazası: 5 yaralı

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Baskil ilçesi Karaali köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Ç. idaresindeki 23 FL 949 plakalı otomobil ile M.G. yönetimindeki 77 ABY 953 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan toplam 5 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptığı yaralıları ambulanslarla kentteki farklı hastanelere kaldırdı. Muhtemel başka bir kazayı önlemek amacıyla jandarma ve polis ekipleri bölgede yol güvenliğini sağlarken, trafik ekipleri de kazayla ilgili inceleme başlattı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı