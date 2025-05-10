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Elazığ'da Hırsızlık Anı Güvenlik Kamerasında

Elazığ'da Hırsızlık Anı Güvenlik Kamerasında
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Elazığ Gazi Caddesi'nde bir şahıs, alışveriş bahanesiyle girdiği tespih dükkanında önce saatin fiyatını sordu, ardından saati cebine attı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Elazığ Gazi Caddesi'nde bir dükkana giren şahıs, önce saatin fiyatını sordu, güvenlik kamerasını kontrol ettikten sonra saati cebine atarak bölgeden uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Elazığ'ın en işlek noktalarından biri olan Gazi Caddesi'nde bulunan bir tespih dükkanında yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kameralarına yansıdı. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, alışveriş yapmak bahanesiyle dükkana girdi. Önce vitrindeki bir saatin fiyatını soran şahıs, dükkan sahibi başka bir müşteri ile ilgilenince gözüne kestirdiği saati cebine attı. Dikkat çekmemek için dışarı çıkıp camekandaki saatlerin de fiyatını soran zanlı daha sonra bölgeden ayrıldı.

O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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