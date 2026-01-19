Elazığ'da asayiş uygulamaları: 238 olayda 304 şahıs yakalandı

Elazığ'da bir haftada meydana gelen 238 asayiş olayında 304 şahıs yakalanırken 42 şahıs tutuklandı.

Elazığ Valiliği, 11-18 Ocak 2026 tarihlerini kapsayan haftalık asayiş bültenini yayımladı. Bültende yer alan bilgilere göre, kent genelinde meydana gelen 238 olayda 304 şahıs yakalandı, 42 kişi de tutuklandı. Çalışmalarda 53 bin 214 şahıs ve 21 bin 915 araç denetlendi. Kontrol edilen araçlardan, bin 719'una cezai işlem uygulanırken 112 araç da trafikten men edildi. Kent genelinde meydana gelen 23 adet trafik kazasında 45 kişinin yaralandı.

Yapılan çalışmalarda, 7 adet tabanca, 7 adet tüfek, 426 adet fişek/kartuş, 5 adet sarjör, 8 adet kesici alet, 62,46 gram esrar, 2 gram kubar esrar, 1.671,09 gram metamfetamin, 224,95 gram bonzai, 6,24 gram bonzai hammaddesi, 487 adet sentetik ecza ve ecstasy, 131 gram kannabionit, 65 gram kannabionit katkılı tütün ve 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Çalıntı olarak, 1 adet otomobil ve 1 adet buzdolabı kaçak olarak ise, 70.600 dal makaron, 496 kilogram tütün, 179 adet sigara, 2 bin 400 adet ilaç ve 132 kutu bitkisel macun ele geçirilmiştir. Ayrıca kayıp olarak aranan 6 şahıs da bulundu. - ELAZIĞ