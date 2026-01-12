Haberler

Elazığ'da asayiş uygulamaları: 193 olayda 239 şahıs yakalandı

Elazığ'da bir haftada gerçekleşen 193 asayiş olayında 239 kişi yakalandı, 31 kişi tutuklandı. Yapılan denetimlerde 46 bin kişi ve 19 bin araç kontrol edilirken, çeşitli uyuşturucu maddeler ve silahlar ele geçirildi.

Elazığ'da bir haftada meydana gelen 193 asayiş olayında 239 şahıs yakalanırken 31 şahıs tutuklandı.

Elazığ Valiliği, 04-11 Ocak 2026 tarihlerini kapsayan haftalık asayiş bültenini yayımladı. Bültende yer alan bilgilere göre, kent genelinde meydana gelen 193 olayda 239 şahıs yakalandı, 31 kişi de tutuklandı. Çalışmalarda 46 bin 144 şahıs ve 19 bin 970 araç denetlendi. Kontrol edilen araçlardan, 3 bin 184'üne cezai işlem uygulanırken 99 araç da trafikten men edildi. Kent genelinde meydana gelen 20 adet trafik kazasında 27 kişinin yaralandı.

Yapılan çalışmalarda; 5 adet tabanca, 3 adet tüfek, 19 adet fişek/kartuş, 1 adet sarjör, 2 adet kesici alet, 7,99 gram esrar, 4,979 gram kubar esrar, 12,3 gram metamfetamin, 154,53 gram bonzai, 5,87 gram bonzai hammaddesi, 246 adet sentetik ecza ve ecstasy, 3,58 gram kokain, 2 gram kannabionit ve 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, çalıntı olarak 2 adet otomobil, kaçak olarak ise 21 bin 600 dal makaron, 7 bin 430 kilo tütün ve 20 litre alkol ele geçirildiği bildirildi. - ELAZIĞ

