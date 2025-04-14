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Elazığ'da Haftalık Asayiş Bülteni: 246 Olay, 233 Gözaltı

Elazığ'da Haftalık Asayiş Bülteni: 246 Olay, 233 Gözaltı
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Elazığ'da 07-13 Nisan tarihleri arasında meydana gelen asayiş olaylarına dair bülten açıklandı. 246 olayda 233 şahıs yakalanırken, 18 şahıs tutuklandı. Uyuşturucu ve kaçak ürünlere yönelik yapılan operasyonlarda önemli miktarda malzeme ele geçirildi.

Elazığ'da son bir haftanın asayiş bülteni açıklandı. Buna göre kentte 246 olay meydana gelirken 233 şahıs yakalandı.

Elazığ Valiliği, 07- 13 Nisan tarihleri arasında meydana gelen haftalık asayiş olaylarını açıkladı. Buna göre, son bir hafta içerisinde 246 olay meydana gelirken 233 şahıs yakalandı. 18 şahsın tutuklandığı, 22 şahsı yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Asayiş uygulamalarında 72 bin 909 şahıs ve 38 bin 147 araç kontrol edildi. Aranması olan 430 şahıs yakalanırken, 36 şahıs ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kontrol edilen araçlardan 2 bin 925 araca cezai işlem uygulanırken, 266 araç trafikten men edildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda 13 adet tabanca, 6 adet tüfek, 5 adet kesici alet, 110 adet fişek, 2 adet şarjör, 2 adet dedektör, 2 adet muhtelif kazı malzemesi, 340 kilogram tütün, 200 adet mutfak tavası, 50 kilogram yer fıstığı, 6 adet cep telefonu, 17 adet emtia, 151 bin 600 adet makaron, 20 kilogram nargile tütünü, 600 adet bandrol, 2 adet sigara sarma makinası, 2 adet kompresör ve 108 adet bitkisel macun ele geçirildi. Zehir tacirlerine yönelik yapılan çalışmalarda, 23 gram esrar, 354 gram metamfetamin, 185 gram bonzai, 1 uyuşturucu kullanma aparatı, 47 adet uyuşturucu hap, 456 gram kannabinoid ve 230 adet sentetik ecza ele geçirildiği bildirildi. Ayrıca kentte meydana gelen 24 trafik kazasında 35 kişi yaralandı.

Öte yandan kaybolan 17 şahıs, 1 adet motosiklet, 45 adet sahte bilezik, 2 bin 100 EURO ve 60 bin 000 TL paranın bulunduğu aktarıldı. - ELAZIĞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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