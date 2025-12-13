Haberler

Elazığ'da yoğun bölgelerde trafik denetimi

Soğuk havanın etkili olduğu Elazığ'da, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından trafik güvenliğini artırmak amacıyla hafta sonu denetimler yapıldı. Denetimlerde çift park, ters yön ihlalleri gibi trafik kurallarına uymayan sürücüler hakkında işlemler uygulandı.

Soğuk havanın etkili olduğu Elazığ'da, trafik güvenliğinin sağlanması ve olası olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla hafta sonu trafik denetimi gerçekleştirildi. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimler, kent genelinde özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu sosyal yaşam alanları, ana arterler ve trafik yoğunluğunun arttığı bölgelerde yapıldı. Denetimler kapsamında çift park, ters yön ve diğer trafik kuralı ihlalleri kontrol edildi. Ekipler tarafından durdurulan sürücülere gerekli kontroller yapılırken, trafik kurallarına ilişkin bilgilendirme ve uyarılarda bulunuldu. Denetimlerde kurallara uymayan sürücüler hakkında ilgili mevzuat kapsamında işlem uygulandı. - ELAZIĞ

