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Elazığ'da hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

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Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu biri ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Beşoluk köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği O.K. idaresindeki 31 AHC 846 plakalı hafif ticari araç, şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücüyle birlikte aynı aileden H.K., F.K, Y.K., M.K. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERKAN BAY - 3.Sayfa
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