Elazığ'da Hafif Ticari Araç Şarampole Uçtu: 3 Yaralı
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu hafif ticari araç şarampole uçarak 3 kişinin yaralanmasına yol açtı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç şarampole uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ'ın Kovancılar ilçesine bağlı Çakırkaş köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Kovancılar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

