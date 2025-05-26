Elazığ'da Hafif Ticari Araç ile Minibüs Çarpıştı

Elazığ'da Hafif Ticari Araç ile Minibüs Çarpıştı
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Elazığ'da hafif ticari araç ile minibüsün çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda yaralanan olmazken maddi hasar oluştu.

Hafif ticari araçla minibüsün çarpıştığı kaza kamerada

ELAZIĞ - Elazığ'da hafif ticari araçla minibüsün çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Rızaiye Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ara yoldan çıkan hafif ticari araç seyir halindeki minibüse çarptı.Kaza da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.

Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK YILMAZ - 3.Sayfa
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