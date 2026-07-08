Haberler

Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı

Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ-Bingöl karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç bariyerlere çarptı. Kazada 4 kişi yaralanırken, sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Bingöl karayolu Yarımca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen Peugeot marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören, diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
NATO Liderler Zirvesi başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunmada kısıtlamalar kalkmalı

İlk söz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın! Liderlerin yüzüne açık açık söyledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nebahat Çehre tatil sezonunu açtı! Siyah mayosuyla güneşin tadını çıkardı

82 yaşındaki ünlü oyuncu siyah mayosuyla yıllara meydan okudu
Ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldüren caninin mesleği şoke etti

Ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldüren caninin mesleği şoke etti
Takımı elenince tribünde yaptığı hareket olay oldu

Takımı elenince tribünde yaptığı hareket olay oldu
Trump'tan yüz yüze geleceği lidere kavgada söylenmeyecek sözler

Trump'tan yüz yüze geleceği lidere kavgada söylenmeyecek sözler
Trump'ın Türkiye planı ortaya çıktı! İsrail basınından dikkat çeken iddia

Trump'ın Türkiye planı ortaya çıktı! İsrail basınından bomba iddia
Herkes Miçotakis'in yürüyüşünü konuşuyor

Miçotakis'in "Ceddin Deden" marşı sonrası yürüyüşü değişti
38 yaşındaki İzlanda Başbakanı hayran kaldı! Bakışları dünyada gündem oldu

Genç başbakan makam aracından iner inmez hayran kaldı