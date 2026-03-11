Haberler

Elazığ araç bariyerlere ok gibi saplandı: 2 yaralı

Güncelleme:
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde meydana gelen kazada, hafif ticari araç bariyere saplanarak kaza yaptı. Kazada biri ağır 2 kişi yaralandı.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde hafif ticari araç bariyere ok gibi saplandı. Kazada biri ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Karakoçan ilçesine bağlı Başyurt Köyü yakınlarında bulunan Kuşçu Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bingöl'den Elazığ istikametine seyir halinde olan 50 AK 560 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki demir bariyerlere saplandı. Kazada, biri ağır 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

