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Elazığ'da Habersiz Kayıp Şahıs Evinde Ölü Bulundu

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Elazığ'da, yakınları tarafından günlerce haber alınamayan 52 yaşındaki Celal Atilla, evinde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili polis ve savcılık inceleme başlattı.

Elazığ'da kendisinden haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu

ELAZIĞ - Elazığ'da yakınlarının haber alamadığı 52 yaşındaki şahıs, evinde ölü bulundu.

Olay, merkeze bağlı Sanayi Mahallesi Levent Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın son katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gün içerisinde Celal Atilla'dan haber alamayan yakınları durumu 111 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye aracının merdiveni ile balkondan içeri giren ekipler, Atilla'yı hareketsiz halde gördü.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Atilla'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli ölüm üzerine cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL CANKILIÇ - 3.Sayfa
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