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Elazığ'da Greyder ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Elazığ'da Greyder ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
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Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, greyder ile otomobil çarpıştı. Kazada bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde, greyder ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kovancılar ilçesi Gökdere kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 23 LK 104 plakalı otomobil ile greyder çarpıştı. Kazada 1 kişi araçta sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışan şahıs, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile bulunduğu yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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