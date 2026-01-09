Haberler

Park halindeki araçlara çarpıp kaçtı: o anlar kamerada

Elazığ'da geri manevra yapan bir araç, park halindeki iki araca çarpıp hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı ve polis olay yerine sevk edildi.

Elazığ'da geri manevra yapan bir araç, park halindeki iki araca çarparak maddi hasara neden oldu. Sürücü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ederken o anlar kameralara yansıdı.

Olay, Elazığ merkez Abdullapaşa Mahallesi Saray Bosna Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde yol kenarında çalışır vaziyette duran bir araç, geri geri hareket etmeye başladı. Bir anda geri gelen araç, park halinde bulunan iki araca çarparak maddi hasara neden oldu. Sürücü ise hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı. - ELAZIĞ

