Aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu

Elazığ Sanayi Sitesi'nde geri manevra yapan bir aracın çarptığı şahıs, son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Elazığ'da geri gelen aracın çarpmasıyla sendeleyerek neye uğradığını şaşıran şahıs, aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, Sanayi Sitesi içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi öğrenilemeyen bir sürücü otomobiliyle geri manevra yaptığı sırada aracın arkasında ayakta beklemeyen şahsa çarptı. Şahsı çarpmanın etkisiyle son anda fark eden sürücü, frene basarak aracı durdurdu. Çarpmanın etkisiyle neye uğradığını şaşıran ve savrulan şahıs, aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Şahsın çarpma sonucu yaralanmadığı ve sürücünün inerek özür dilediği öğrenildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
