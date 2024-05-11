Elazığ'da etkili olan yağışlar nedeniyle köy yolu çöktü

Elazığ'da etkili olan yağışlar nedeniyle köy yolu çöktü.

Olay, Baskil ilçesi Resulkahya köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, etkili olan sağanak yağışlar sonrasında köy yolu, derelerin taşması nedeniyle çöktü. Yaklaşık 3 metre derinliğinde çöken yolun onarımı için köylüler talepte bulunurken, Elazığ İl Özel İdaresi ekiplerince köy yolunda çalışma başlatıldığı bildirildi. - ELAZIĞ