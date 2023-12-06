Elazığ'da esnaf ve vatandaşlar hırsızlık olaylarına karşı bilgilendirildi

Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, esnaf ve vatandaşlar hırsızlık olaylarına karşı bilgilendirildi.

Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, esnaf ve vatandaşlar hırsızlık olaylarına karşı bilgilendirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, hırsızlık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Çarşı Şehit Mehmet Ali Çakır Polis Merkezi Amirliği ekipleri, hırsızlık olaylarının yoğun olarak gerçekleştiği Nailbey, Çarşı ve İzzetpaşa mahalleleri olmak üzere halkın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde çalışma yaptı. Esnaf ve vatandaşlara hırsızlık suçlarının yöntemleri ve alınması gereken tedbirleri anlatan polis ekipleri aynı zamanda bilgilendirici broşürlerde dağıttı. - ELAZIĞ