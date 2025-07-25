Elazığ'da Elektrikli Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Elazığ'da otomobil ile elektrikli motosikletin çarpışması sonucu meydana gelem kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Gümüşkavak Mahallesi Kekliktepe Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 44 ADM 716 plakalı üç tekerlekli elektrikli motosiklet ile 23 ER 001 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü hafif, elektrikli motorda bulunan 2 kişi ise ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar kentteki farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ