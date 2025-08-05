Elazığ'da Elektrikli Bisiklet Hırsızlığı

Elazığ'da kimliği belirsiz 2 kişi, yürüyerek geldikleri bir evin otoparkından, elektrikli bisikleti alarak kayıplara karıştı.

Olay, merkeze bağlı İzzetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği tespit edilemeyen 2 şahıs, yürüyerek bir evin otoparkına gelerek park halindeki elektrikli bisikleti alarak kayıplara karıştı. Sabah uyandığında evinin otoparkında bisikletini göremeyen vatandaş, güvenlik kameralarını inceledikten sonra elektrikli bisikletin çalındığını fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptığı incelemelerin ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. - ELAZIĞ