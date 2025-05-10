Elazığ'da Elektrik Kesintisi Bilgilendirmesi

Elazığ Valiliği, il genelinde trafo çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacağı bildirdi.

Elazığ Valiliği, TEİAŞ 13. Bölge Müdürlüğü tarafından 11 Mayıs 2025 Pazar günü sabaha karşı yapılacak trafo çalışmaları nedeniyle şehir genelinde elektrik kesintileri yaşanacağını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Elazığ 2 (Kekliktepe) Trafo Merkezinde tesisi tamamlanan 154/33,6 kV 80 MVA gücündeki yeni trafonun devreye alınması için saat 01.00 ile 08.00 arasında enerji tamamen sıfırlanacak.

Çalışma süresince şehrin büyük bir bölümü Fırat EDAŞ tarafından diğer trafo merkezlerinden beslenmeye devam edecek olsa da, doğu mahallelerinde kısa süreli kesintiler yaşanacağı belirtildi. Özellikle Akçakiraz, Yazıkonak, Yurtbaşı beldeleri ile kırsal köylerde elektrik verilemeyecek. Kesintinin su şebekesini de etkileyebileceğini ve bölgesel, kısmi içme suyu kesintilerinin yaşanabileceği ifade edildi.

Öte yandan, vatandaşların planlanan kesinti süresince gerekli tedbirleri almaları istendi. - ELAZIĞ