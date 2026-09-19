Elazığ'da el freni çekilmeyen araç kendi kendine hareket edip emlak dükkanına girdi

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Elazığ'da el freni çekilmeyen hafif ticari araç, bir süre sonra kendi kendine hareket ederek bir iş yerine girdi.

Olay, Çaydaçıra Mahallesi Lalezar Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü aracının el frenini tam çekmeden araçtan indi. Bir süre sonra kendi kendine hareket eden hafif ticari araç, bir emlak dükkanına girdi. Şans eseri kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçerken, iş yerinde ve araçta maddi hasar meydana geldi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı