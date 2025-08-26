Elazığ'da Ekmek Fırınına 105 Bin Lira Ceza!

Elazığ'da Ekmek Fırınına 105 Bin Lira Ceza!
Elazığ'daki bir ekmek fırınında fare görüntülenmesi sonucu işletmeye 105 bin lira ceza kesildi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, fırının eksikliklerini gidermesi için 1 ay süre tanıdı.

Elazığ'da tezgahında fare görüntülenen ekmek fırınına 105 bin lira para cezası kesildi.

Olay, 9 gün önce merkeze bağlı Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evine giden bir vatandaş, ekmek fırınının önünden geçerken içeride fare olduğunu fark etti. Şahıs cep telefonuyla farenin tezgahtaki ekmeklerin üzerinde gezdiği anları kaydetti. Görüntüler üzerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekiplerce farenin görüldüğü işletmeye 5996 Sayılı Kanunun 41. Maddesi 1. Fıkrası (a) bendi gereğince 105 bin 274 lira para cezası kesildiği bildirildi. Ayrıca eksikliklerin giderilmesi için işletmeye 1 ay süre verildiği aktarıldı. - ELAZIĞ

