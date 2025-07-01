Elazığ'da Ekili Alan Yangını: Onlarca Dönüm Kül Oldu

Elazığ'da Ekili Alan Yangını: Onlarca Dönüm Kül Oldu
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Elazığ'ın Yazıkonak beldesinde ekili alanda çıkan yangında onlarca dönüm hububat kül oldu. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Elazığ merkez Yazıkonak beldesinde ekili alanda çıkan yangın nedeni ile onlarca dönüm alanda ekili hububat kül oldu.

Olay, Yazıkonak beldesine bağlı Doğankuş köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ekili alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çiftçilerin de traktörlerle yardım ettiği yangın kontrol altına alınırken, onlarca dönümlük ekili alanın küle döndüğü öğrenildi.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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