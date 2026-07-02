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Elazığ'da dur ihtarına uymayan sürücüye 200 bin lira ceza

Elazığ'da dur ihtarına uymayan sürücüye 200 bin lira ceza
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Elazığ'da trafik denetimlerinde 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsüne 200 bin lira para cezası kesildi, ehliyetine 2 ay el konuldu. Başka bir sürücüye ise abartı egzozdan 16 bin lira ceza yazıldı.

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsüne 200 bin lira ceza yazılarak, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde geniş kapsamlı trafik denetimi gerçekleştirildi. Kentin farklı noktalarında oluşturulan kontrol noktalarında araçlar tek tek durdurularak denetlendi. Denetimlerde dur ihtarına uymayan bir motosiklet sürücüsüne 200 bin lira para cezası yazılarak, ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu. Başka bir motosiklet sürücüsüne ise abartı egzoz kullanmaktan 16 bin lira para cezası yazılarak, ehliyetine 1 ay süreyle el konuldu.

Öte yandan denetimlere katılan İl Emniyet Müdürü Aydın Karan, sürücülerle sohbet ederek, kurallara uymaları gerektiğini belirtti. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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