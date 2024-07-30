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Elazığ'da düğün salonunda çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

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Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde bir düğün salonunda çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada yaralananlar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde düğün salonunda çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, Karakoçan ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğünde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla Karakoçan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Karakoçan Elazığ Olaylar Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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