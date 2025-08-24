Elazığ'da Dronla Kaydedilen Kavga

Elazığ'da iki grup arasında çıkan tekmeli yumruklu kavga, dron ile görüntülendi.

Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi Çortunlu sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle gruplar kavgaya tutuştu. Tekme, yumruk bir süre kavga eden gruplar, daha sonra ayrıldı. Kavga anı ise bir vatandaş tarafından dron ile kaydedildi. - ELAZIĞ