Elazığ'da kurallara uymayan sürücüler, dronla tespit edildi

Elazığ'da polis ekipleri tarafından dron destekli gerçekleştirilen trafik denetimlerinde kurallara uymayan sürücüler tespit edilerek cezai işlem uygulandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde dron destekli trafik denetimi yapıldı. Denetimde kurallara uymayan sürücüler dron ile havadan tespit edildi. Tespit edilen sürücüler, daha sonra trafik ekipleri tarafından durduruldu. Emniyet kemeri takmayan, seyir halinde telefonla konuşan ve kırmızı ışık kuralına uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı. - ELAZIĞ