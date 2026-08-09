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Elazığ'da Trafikte Drift Tehlikesi

Elazığ'da Trafikte Drift Tehlikesi
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Elazığ’da bir sürücü, otomobiliyle defalarca kendi etrafında dönerek drift yaptı.

Elazığ'da bir sürücü, otomobiliyle defalarca kendi etrafında dönerek drift yaptı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Sürsürü Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kendi ekseninde dönerek drift yapmaya başladı. Bir süre kendi ekseninde dönen ve trafiği tehlikeye atan otomobil, daha sonra gözden kayboldu. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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