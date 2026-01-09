Haberler

Elazığ'da sitede doğal gaz zehirlenmesi: 1'i çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı

Elazığ'da bir sitede meydana gelen doğal gaz sızıntısı nedeniyle biri çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Olay yerine sağlık ekipleri ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da bir sitede meydana gelen doğal gaz zehirlenmesi paniğe neden oldu. Olayda biri çocuk olmak üzere 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Çaydaçıra Mahallesi Selahattin Eyyubi Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binada gaz sızıntısı oldu. Binada biri çocuk olmak üzere 6 kişi, kusma ve baş dönmesi şikayetleri üzerine durum, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, durumları hafif olan 6 kişi tedbir amaçlı Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bölgeye doğal gaz ekiplerinin sevk edildiği bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
