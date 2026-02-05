Haberler

Elazığ'da depo yangını ekiplerce söndürüldü

Elazığ'da depo yangını ekiplerce söndürüldü
Güncelleme:
Elazığ'ın Nailbey Mahallesi'nde bir depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenmedi.

Elazığ'da bir depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, Nailbey Mahallesi Akın Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle sokak üzerindeki bir depoda yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. - ELAZIĞ

