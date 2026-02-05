Elazığ'da depo yangını ekiplerce söndürüldü

Elazığ'da bir depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, Nailbey Mahallesi Akın Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle sokak üzerindeki bir depoda yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. - ELAZIĞ