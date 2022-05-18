Elazığ'da denetimler sürüyor, polis göz açtırmıyor - Haberler

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Elazığ'da denetimler sürüyor, polis göz açtırmıyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Elazığ'da denetimler sürüyor, polis göz açtırmıyor

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde yaptıkları uygulamalarla suçlulara göç açtırmıyor.

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde yaptıkları uygulamalarla suçlulara göç açtırmıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde huzur ve güvenliği sağlamak için asayiş uygulamalarını sürdürüyor. Bu çerçevede terörle mücadele, asayiş ve trafik ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Başta Gazi Caddesi İzzetpaşa Cami önü olmak üzere kent genelinde birçok noktada polis ekiplerince çalışma yürütüldü. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde sürücülere alkol testi yapıldı. Eş zamanlı sürdürülen uygulamalarda yüzlerce araç ile çok sayıda kişinin kaydı sorgulanırken evrakları eksik olan sürücülere de işlem yapıldı. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Polis, GÖÇ, 3. Sayfa, Haberler

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