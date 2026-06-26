Haberler

Yargıda süre hızlandı: Mahkeme 3 gün içerisinde sonuçlandı

Yargıda süre hızlandı: Mahkeme 3 gün içerisinde sonuçlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'da 3 gün önce mahkemeye tevzi edilen bir dava, aynı hafta içinde karara bağlandı. Adalet Bakanı'nın hedef süre vurgusu sonrası yargıdaki hızlanma dikkat çekti. Bıçaklı yaralama olayında sanık adli para cezasına çarptırıldı ve tahliye edildi.

Elazığ'da 3 gün önce iddianamesi mahkemeye tevzi olunan davanın bugün karar duruşması görüldü. Azami 300 günde tamamlanması hedeflenen davanın 3 gün içerisinde sonuca bağlanması yargıdaki hızlanmayı gözler önüne serdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Davaların kesinlikle hedef sürede bitirilmesini istiyoruz" ifadelerini kullanmış ve bununla ilgili çalışmaların sürdüğünü bildirmişti. Bu çerçevede davalarda hedef sürelere kısalmaya başlandı. Bunun en önemli örneği ise Elazığ'dan geldi. Olay, 13.05.2026 tarihinde merkez İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İ.Y. ile A.S. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü ve şüpheli A.S.mağdur İ.Y.'yi bıçaklayarak yaraladı. Polis ekipleri tarafından yakalanan A.S. adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3 gün önce savcı iddianameyi hazırlayarak 6. Asliye Ceza Mahkemesi'ne tevzi etti. Dosyayı inceleyen Hakim Kadir Tuncay, davayı hızlandırarak duruşma tarihini bugüne verdi. Duruşmaya şüpheli A.S. ve müşteki İ.Y. ve avukatları (segbis sistemi üzerinden) ile tanıklar katıldı. Mütalaanın ardından sanık, müşteki ve tanıklar tekrar dinlendi.

Ardından mahkeme tarafından sanık hakkında neticeden adli para cezasına hükmedip sabıkasız olması nedeniyle hükmen açıklanması geri bırakılarak, hükümle beraber tahliyesine karar verildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özgür Özel Diyarbakır'da: Güne Selahattin Demirtaş'ın selamıyla başladık

Özel Diyarbakır'da! Kente gelir gelmez Demirtaş sürpriziyle karşılandı
Ankara'da NATO Zirvesi güvenliğine 'yüz tanıma sistemi' damga vuracak

Kritik sistem devreye alındı, şüphelilere anında müdahale edilecek
Leyla Aydemir davasında tutuklu amcaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Leyla Aydemir davasında karar çıktı! Katil en yakını
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ın Türkiye'ye geleceğini öğrenen Ankaralı Necla'dan yeni hamle

Trump'ın Türkiye'ye geleceğini duyan Ankaralı Necla'dan yeni hamle
WEEX’in yasa dışı oyunu: SPK engeline rağmen fenomenler ve bot hesaplarla Türkiye’de faaliyetlerini sürdürüyor

WEEX’in yasa dışı oyunu! Sistemin nasıl işlediği ortaya çıktı
Rusya'da akaryakıt krizi derinleşiyor! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Savaşın faturası ağır oldu
Oto elektrik ustası iş yerinde ölü bulundu

Oto elektrik ustası iş yerinde ölü bulundu
Ucuza lahmacun sattığı için şikayet edilen esnaf: Yüzde 15 karla satıyorum

"Bu fiyata satılmaz" diye şikayet edilen esnaf ilk kez konuştu
Orkun Kökçü'den maç sonu dikkat çeken sözler: Söylenecek çok şey var ama...

Maç sonu söyledikleri dikkat çekti
Bakan Tekin açlık grevindeki öğretmenlerle ilgili ilk kez konuştu: Keşke gelip bize söyleselerdi

Bakan Tekin açlık grevindeki öğretmenlerle ilgili ilk kez konuştu