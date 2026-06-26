Yargıda süre hızlandı: Mahkeme 3 gün içerisinde sonuçlandı

Elazığ'da 3 gün önce iddianamesi mahkemeye tevzi olunan davanın bugün karar duruşması görüldü. Azami 300 günde tamamlanması hedeflenen davanın 3 gün içerisinde sonuca bağlanması yargıdaki hızlanmayı gözler önüne serdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Davaların kesinlikle hedef sürede bitirilmesini istiyoruz" ifadelerini kullanmış ve bununla ilgili çalışmaların sürdüğünü bildirmişti. Bu çerçevede davalarda hedef sürelere kısalmaya başlandı. Bunun en önemli örneği ise Elazığ'dan geldi. Olay, 13.05.2026 tarihinde merkez İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İ.Y. ile A.S. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü ve şüpheli A.S.mağdur İ.Y.'yi bıçaklayarak yaraladı. Polis ekipleri tarafından yakalanan A.S. adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3 gün önce savcı iddianameyi hazırlayarak 6. Asliye Ceza Mahkemesi'ne tevzi etti. Dosyayı inceleyen Hakim Kadir Tuncay, davayı hızlandırarak duruşma tarihini bugüne verdi. Duruşmaya şüpheli A.S. ve müşteki İ.Y. ve avukatları (segbis sistemi üzerinden) ile tanıklar katıldı. Mütalaanın ardından sanık, müşteki ve tanıklar tekrar dinlendi.

Ardından mahkeme tarafından sanık hakkında neticeden adli para cezasına hükmedip sabıkasız olması nedeniyle hükmen açıklanması geri bırakılarak, hükümle beraber tahliyesine karar verildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı