Haberler

Keban'daki orman yangınında gözaltı tutuklandı

Keban'daki orman yangınında gözaltı tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ’ın Keban ilçesinde yaklaşık 100 dönümlük alanın zarar gördüğü yangında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Elazığ'ın Keban ilçesinde yaklaşık 100 dönümlük alanın zarar gördüğü yangında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 5 gün önce Keban ilçesindeki Nimri Dağı'nda yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine olay yerine Orman Genel Müdürlüğüne ait 2 helikopter, 2 su ikmal aracı, 8 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 2 greyder, 8 teknik personel, 25 orman muhafaza memuru, 70 orman işçisi sevk edildi. Jandarma ve itfaiye ekiplerinin de destek verdiği çalışmalar sonucu yangın, 15 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 100 dönümlük alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Yangının ardından Keban Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde çalışma başlatan jandarma ekipleri, yangının ilk çıkış yerinin Nimri köyü eteklerindeki arı kovanlarının bulunduğu yer olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan kovanların sahibi H.M.Ş., ifadesinde olay günü sigara içtiğini ve sigara ateşinin düşmesi sonucu yangının çıktığını itiraf etti. İşlemlerinin ardından bugün Keban Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ahbap Derneği'ne kayyum atandı

Ahbap Derneği ile ilgili mahkemeden yeni karar
Türkiye'ye F-35 satışı ile ilgili Trump'tan yeni açıklama

Trump'tan Türkiye çıkışı! ABD yolundaki Netanyahu'ya resti çekti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlyas Yalçıntaş'ın uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı

Ünlü şarkıcının merakla beklenen test sonucu çıktı
Otomobilinden inen sürücü, kamyonet sürücüsünü darbetti

Bir anlık sinirin bedeli çok ağır oldu

Uyuşturucu testi negatif çıkan Sıla suskunluğunu bozdu: Ben kendimden emindim

Uyuşturucu testi negatif çıkan ünlü şarkıcı suskunluğunu bozdu
Tarihi mezarların üzerini taşlarla örtüp otoparka çevirdiler

Dışarıdan bakıldığında otopark gibi görünse de içi bambaşka
Bahçeli'den Yeni Parti için ilk yorum

Ne diyeceği merak konusuydu! Bahçeli'den Yeni Parti için ilk sözler
Bu kıyafetle dans etti, tüm sahil başına toplandı

Bu kıyafetle dans etti, tüm sahil başına toplandı
Mahsun Kırmızıgül'ün ifadesi ortaya çıktı: Haluk'u cezaevine kendisi teslim etmiş

Eh be Haluk hiç mi dostun yok: Çocukluk arkadaşı bile sattı