Elazığ'da Dağlık Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Elazığ'da dağlık alanda çıkan örtü yangını, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Sivrice ilçesine bağlı Güney köyündeki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ve köylülerin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - ELAZIĞ