Elazığ'da Dağlık Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Elazığ'da Dağlık Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı
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Elazığ'ın Sivrice ilçesine bağlı Güney köyünde çıkan örtü yangını, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Elazığ'da dağlık alanda çıkan örtü yangını, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Sivrice ilçesine bağlı Güney köyündeki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ve köylülerin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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