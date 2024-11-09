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Elazığ'da Dağ Keçileri Harput Mahallesi'nde Görüntülendi

Elazığ'da Dağ Keçileri Harput Mahallesi'nde Görüntülendi
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Koruma altında olan dağ keçileri, Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde görüldü. Genellikle yüksek kesimlerde yaşayan dağ keçileri, merkezdeki bu bölgeye inerek vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Elazığ'da koruma altında olan ancak genelde yüksek kesimlerde bulunan dağ keçileri, tarihi Harput Mahallesi'nde görüldü.

Kentte rakımın çok yüksek olduğu bölgelerde olduğu bilinen ve çok fazla görünmeyen dağ keçileri bu kez Elazığ merkeze 6 kilometre uzaklıkta bulunan Harput Mahallesi'ne kadar geldi. Burada bulunan Harput Mahallesi yakınlarına inen ve koruma altında bulunan dağ keçileri bir süre gezdikten sonra gözden kayboldu.

Dağ keçisi ve yavrularını gören vatandaşlar ise o anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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