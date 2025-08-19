Elazığ'da Çocukların Tehlikeli Araç Yolculuğu Kamerada

Elazığ'da bir çocuğun hareket halindeki panelvanın arkasında tehlikeli bir şekilde yolculuk yapması görüntülendi. Seyyar satıcının kullandığı araçta meydana gelen olay, başka bir sürücü tarafından kaydedildi.

Olay, merkez Balakgazi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yer fıstığı satan bir seyyar satıcı, panelvanın arka kapağını açarak caddede ilerledi. Araç içerindeki çocuk ise pikabın arkasına oturup ayaklarını sarkıtarak yolculuk etti. Tehlikeli yolculuk başka bir sürücü tarafından görüntülendi. Görüntülendiğini fark eden çocuk ise bir süre sonra aracın içerisine girdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
