Elazığ'da cip ile otomobil çarpıştı, yaralanan olmadı, kaza anı kameraya yansıdı

Elazığ'da cip ile otomobil çarpıştı, yaralanan olmadı, kaza anı kameraya yansıdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Elazığ'da Nailbey Mahallesi Yenice Sokak'ta cip ile otomobilin çarpıştığı kazada şans eseri yaralanan olmadı, maddi hasar oluştu. Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen araçların kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Elazığ'da cip ve otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Nailbey Mahallesi Yenice Sokak'ta sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen cip ve otomobil çarpıştı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı