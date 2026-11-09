Elazığ'da cip ile otomobil çarpıştı, yaralanan olmadı, kaza anı kameraya yansıdı

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Elazığ'da cip ve otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Nailbey Mahallesi Yenice Sokak'ta sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen cip ve otomobil çarpıştı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı