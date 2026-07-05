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Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı

Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı
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Elazığ'da cip ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Elazığ'da cip ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen CHERY marka 23 AEL 497 plakalı cip, ile 34 BYG 270 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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