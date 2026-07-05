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Batman'da 19 yıllık cinayet aydınlatıldı: 6 tutuklama

Batman'da 19 yıllık cinayet aydınlatıldı: 6 tutuklama
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Batman'ın Kozluk ilçesinde 2007 yılında işlenen Aydın Özcan cinayeti, töre ve namus saikiyle işlendiği değerlendirilerek çözüldü. Eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde 2007 yılında işlenen ve faili meçhul olarak kalan Aydın Özcan cinayeti, yürütülen soruşturma kapsamında aydınlatıldı. Cinayetle ilgili düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Armutlu köyünde 2007 yılında meydana gelen ve uzun yıllar faili meçhul olarak kalan Aydın Özcan cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Güvenlik güçlerinin geçmişe dönük dosya incelemeleri, teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda cinayetin "töre ve namus saikiyle" işlendiği değerlendirildi. Soruşturma kapsamında kimlikleri belirlenen şüphelilere yönelik 1 Temmuz 2026 tarihinde Batman merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Batman İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı, 'tasarlayarak ve töre saikiyle kasten öldürme' suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Batman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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