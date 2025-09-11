Elazığ'da Çatı Yangını Kontrol Altına Alındı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde çıkan çatı yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Kovancılar ilçesi Çarşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bir evin çatısında yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evin çatısında maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ