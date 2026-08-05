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Elazığ'da Çatı Yangını İtfaiye Tarafından Kontrol Altına Alındı

Elazığ'da Çatı Yangını İtfaiye Tarafından Kontrol Altına Alındı
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Elazığ merkez Yeni Mahalle Şimal Sokak'ta 4 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü; yaralanan olmazken, çatıda hasar meydana geldi.

Elazığ'da bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü

Olay, merkez Yeni Mahalle Şimal Sokak üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, binanın çatısında hasar oluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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