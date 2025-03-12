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Elazığ'da Cami İçinde Kalp Krizi: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Elazığ'da Cami İçinde Kalp Krizi: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Elazığ'da İzzetpaşa Camisi'nde ikindi namazı sırasında kalp krizi geçiren N.K., yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ'da bir kişi, dün camide ikindi namazını kılarken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Olay dün İzzetpaşa Camisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre N.K. isimli vatandaş, ikindi namazını kılmak için camiye geldi. Namazı kıldığı sırada rahatsızlanan N.K. bir anda yere yığıldı. Haber verilmesi üzerine camiye 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede N.K.'nın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirlendi. N.K.'nın cansız bedeni, Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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