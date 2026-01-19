Haberler

Buzda kayan araç park halindeki otomobile çarptı


Elazığ'da hafif ticari aracın buzda kayarak park halindeki otomobile çarpması sonucu sürücü olay yerinden kaçtı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Elazığ'da buzda kayan hafif ticari araç, park halindeki otomobile çarptı. Kazanın ardından sürücü kaçarken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Ulukent Mahallesi Arap Baba Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, buzlanmadan dolayı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki otomobile çarptı. Kazada yaralanan olmazken, sürücü olay yerinden kaçtı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı



